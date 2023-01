Betrunken unterwegs

LÖHNBERG-NIEDERSHAUSEN. Löhnberg-Niedershausen (red). Am Samstagnachmittag hat nach Angaben der Polizei ein Mann in Niedershausen einen Unfall verursacht. Der 24-Jährige befuhr mit einem Renault die Biskirchener Straße aus einem Feld kommend in Richtung Löhnberger Straße. Als er nach rechts in die Löhnberg Straße einbog, geriet er demnach in den Gegenverkehr, wobei es zum Zusammenstoß mit dem Toyota einer 36-Jährigen kam. Bei der Kollision wurde der 55-jährige Mitfahrer im Renault verletzt. Bei der Unfallaufnahme habe sich herausgestellt, dass der 24-Jährige "erheblich unter Alkoholeinfluss" gestanden habe und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Zudem hätten sich Hinweise auf Drogenkonsum ergeben. Daher musste er eine Blutprobe abgegeben.