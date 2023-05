Der "Nirrerschäuser hahre Vaddertag" ist ein voller Erfolg

LÖHNBERG-NIEDERSHAUSEN. Löhnberg-NiedershausenDie dreizehnte Auflage des "Nirrerschäuser Hahre Vaddertag" ist ein voller Erfolg gewesen. Es war alles perfekt: Das gemütlich-rustikal eingerichtete "Hahrelager" ("Zigeunerlager"), das herrliche Sommerwetter und die gute Organisation durch die Veranstalter. Und so lockte das beliebte Volksfest, das der Turn- und Sportverein (TuS) Niedershausen jetzt zum zweiten Mal an Christi Himmelfahrt nach der Corona-Pause durchführte, erneut eine Vielzahl Vatertags-Wanderer mit ihren Familien auf das Gelände der ehemaligen Brauerei in Niedershausen, wodurch der "Hahre Vaddertag" seinem Ruf als Volksfest und Publikumsmagnet einmal mehr gerecht wurde. Das in der Nähe des Radwegs zwischen Löhnberg und Niedershausen gelegene Areal bot eine ideale Anlaufstation für die Wanderer, auf die ein zünftiger Frühschoppen wartete, der bis in die Abendstunden ausgedehnt wurde.