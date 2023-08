E-Bike-Fahrer in Löhnberg schwer verletzt

LÖHNBERG. Löhnberg (red). Ein 74 Jahre alter E-Bike-Fahrer ist am Mittwochnachmittag in Löhnberg gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der Senior gegen 15 Uhr in der "In den Brüchern" unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache gegen eine Bordsteinkante geriet und daraufhin zu Fall kam.