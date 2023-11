Eigene Löhnberger Münzen prägen

LÖHNBERG. Löhnberg (red). Eine Besonderheit in Löhnberg ist der Münzschatz, der durch Zufall im Jahr 2000 bei der Sanierung der Laneburg gefunden wurde und aus 211 Silbermünzen besteht. Die Münzen sind ein Kulturgut der Gemeinde und können zu den Öffnungszeiten in den Räumlichkeiten der Kreissparkasse in Löhnberg besichtigt werden.