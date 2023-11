Ein Plädoyer für die Demokratie in Löhnberg

Der Wind in der Gesellschaft sei rauer geworden, die Leute seien aggressiver und die Stimmungslage sei schwierig. Dann aber die Rechten zu wählen, habe mit Demokratie nicht mehr viel zu tun. "Wir tun viel, um den sozialen Ausgleich hinzubekommen, und dann machen die aus Verlustangst ihr Kreuz bei der AfD", so der Bürgermeister weiter. Daher sei es wichtig, auf das Thema aufmerksam zu machen und immer wieder darüber zu reden. "Die Demokratie ist unwahrscheinlich wichtig, gerade im Jahr von 175 Jahre Paulskirche, der Wiege der Demokratie", so Frank Schmidt weiter, "es ist ein hohes Gut, was wir hier haben". Er würde sich wünschen, dass die Menschen nicht mehr einfach nur das glauben, was sie in den sozialen Medien sehen, sondern Behauptungen wieder kritisch hinterfragen.