Feuerwehr Löhnberg leistet 1235 Gesamtstunden

Ebenfalls wurden die Erzieherinnen der KITA "Habakuk" in einer Brandschutzunterweisung geschult. "Die Mitgliederzahl der Einsatzabteilung ist seit Jahren mit etwa 30 Mitgliedern noch stabil. Die Einwohnerzahl von Löhnberg steigt stetig", so Mario Lichert", "Diesbezüglich wäre es erfreulich, wenn sich etwas mehr Mitbürger mit dem Thema Feuerwehr befassen würden und sich für eine Mitarbeit in der Einsatzabteilung vorstellen könnten." Eine Mitgliedschaft im Förderverein "Freiwillige Feuerwehr Löhnberg e.V." wäre generell wünschenswert. "Denn der Brandschutz und die allgemeine Hilfe müssen auch in Zukunft sichergestellt sein", so der Wehrführer. Am Ende seines Jahresberichtes bedankte sich Lichert, auch im Namen der Einsatzabteilung, für die finanzielle Unterstützung der fördernden Mitglieder und bei Bürgermeister Dr. Frank Schmidt (SPD) für die Unterstützung der Einsatzabteilung sowie den Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung für die langjährige gute Zusammenarbeit. Zudem bedankte er sich bei seinen Kameraden der Einsatzabteilung für die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit bei Übungen, den zahlreichen Einsätzen sowie weiteren Aktivitäten.