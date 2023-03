Fördergelder für Löhnberger Büchereien

Bürgermeister Frank Schmidt (SPD) begrüßt die zusätzliche Förderung durch den Landkreis. Die Gemeinde unterstützt die beiden Einrichtungen in Löhnberg und Niedershausen schon immer. Der Schwerpunkt liegt bei beiden Büchereien in der Arbeit mit den Kindertagesstätten. "Schon früh werden die Kinder ans Lesen und Vorlesen herangeführt", so Frank Schmidt, "dies ist eine hervorragende Arbeit, die da geleistet wird."