Gesucht in Löhnberg: Aktive Leute mit neuen Ideen

Berichte: In seinem Kurzbericht führte Jürgen Frey für die Fußballabteilung aus, dass in der laufenden Saison die erste Mannschaft noch die Chance zum Aufstieg in die A-Liga hat. Gut schlägt sich die zweite Mannschaft mit dem momentanen 6. Platz in der zweiten Kreisklasse. Hier wurde die Spielerdecke kontinuierlich erweitert. Für die neue Saison 2023/2024 konnte Sergiu Scarlatescu weiterhin als Spieltrainer an den Verein gebunden werden.