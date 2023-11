"Ich wand're durch Theresienstadt" in Löhnberg

Im Jahr 1941 errichtete die Schutzstaffel (SS), eine nationalsozialistische Organisation in der Weimarer Republik und der Zeit des Nationalsozialismus, in der böhmischen Stadt Terezín das Lager Theresienstadt. Es diente bis 1945 als Gefängnis für 150.000 deutsche, österreichische, tschechische, später auch holländische und dänische Juden. Sie alle wurden zu Opfern der menschenverachtenden nationalsozialistischen Rassenideologie. Jeder vierte der in Theresienstadt inhaftierten Jüdinnen und Juden starb dort. Von den fast 15.000 Kindern überlebten nur 132. Für Unzählige war der Ort ein "Vorhof der Hölle" - die letzte Station vor dem Weitertransport in Vernichtungslager wie das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau.