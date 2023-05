Jugendlicher in Löhnberg von Geschoss verletzt worden

Das Opfer hatte sich zusammen mit seinen Freunden gegen 22.30 Uhr in einer Grünanlage an der Mittelstraße aufgehalten. Dort stand er vor einer Bank, auf welcher seine Freunde saßen. Der 15-Jährige verspürte auf einmal Schmerzen an der linken Schulter. Offensichtlich hatte ihn ein unbekanntes Geschoss an dieser Stelle getroffen. Vermutlich handelt es sich bei der Waffe um ein Luftgewehr oder eine Schleuder. Wer auf den Jugendlichen geschossen hat und aus welcher Richtung das Geschoss kam, ist derzeit nicht bekannt.