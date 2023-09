Kinder gehen auf Forschertour durch Löhnberg

LÖHNBERG. Löhnberg (red). An zwei Tagen war Hella Birker von der Umweltberatung des Landkreises Limburg-Weilburg mit ihrem Team, elf Kindern und dem Kobold "Spix" in Löhnberg auf Forschertour und Wasserreise unterwegs. "Spix" steht dabei für spannende, phantasievolle, interessante Orte im Landkreis Limburg-Weilburg. Am ersten Tag trafen sie sich am Waldparkplatz in Löhnberg, von wo aus hinauf zum Blauen See ging, der aktuell durch die Entengrütze eher grün war. Dort wurde den Kindern die Augen verbunden, und sie mussten sich am Vordermann festhalten. Zudem mussten sie ganz still sein.