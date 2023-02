Kinder-Yoga in Löhnberger Schuler "Auf dem Falkenflug"

Im Kreis sitzen sie zusammen, halten sich bei den Händen, die Augen geschlossen. Und nun wird ein sanfter Händedruck weitergegeben. Die Kinder spüren den ankommenden Händedruck und geben ihn an den Nachbarn weiter. Oder sie lauschen auf die Klangschalen, lassen sich von den Klangwellen mitnehmen und sind leise, bis der letzte Ton erlischt. Dann wird sich in den einzelnen Übungen gedehnt und gestreckt, bis in die Fingerspitzen hinein. Und auch die Zunge darf so weit wie möglich rausgestreckt werden. Da spüren die Kinder erst mal so richtig, dass auch die Zunge ein Muskel ist und seine Aktivierung Reaktionen im Hals auslösen. Sie stehen auf einem Bein oder liegen auf dem Bauch und drücken den Oberkörper nach oben.