"Kleinen Strolchen" in Löhnberg macht der Sport Spaß

Bei den jetzigen Vorschulkindern merke man ganz besonders, dass während Corona kein Kinderturnen, Schwimmen oder andere Aktivitäten stattfanden, so die Physiotherapeutin. Die Kinder seien schnell aus der Puste, es fehle an Kondition, Auge-Hand-Koordination oder einfach auch an Konzentration, um ihren Anweisungen zu folgen. "Während Corona hat sehr oft die Bewegung gefehlt sowie das Miteinander in der Gruppe", so Göbel. Daher ist es jetzt für sie wichtig, die Kinder motorisch auf die Schule vorzubereiten.