Landfrauen Oberlahn engagieren sich vielfältig

So haben die Landfrauen in Hessen einen Arbeitskreis Klimaschutz gebildet. Es sind manchmal die kleinen Dinge, mit denen es beginnt. So buken die Landfrauen in Löhnberg mit den Kindern im Wassermuseum Apfelwaffeln. Die Äpfel haben sie vorher selbst gepflückt. Und während sich die Landfrauen mit den Kindern beschäftigen, erzählen sie ihnen etwas dazu, wie die Äpfel lokal wachsen und dass man sie direkt verarbeiten kann. Dies ist ein Baustein der "klimabewussten Ernährungsbildung bei Kindern".