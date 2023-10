Löhnberg: Crossmotorrad gestohlen

Nach Angaben der Polizei hatte ein 23-Jähriger eine weiße Wettbewerbs-Crossmaschine der Marke "Yamaha" in einer Doppelgarage in der Kirschbergstraße abgestellt. Am Mittwochnachmittag war das Motorrad dann plötzlich verschwunden. Wie der oder die unbekannten Täter in die Garage gelangten und ihr Diebesgut schließlich abtransportierten, ist nicht bekannt. Die reine Wettbewerbsmaschine im Wert von etwa 6000 Euro war nicht mit einem amtlichen Kennzeichen versehen.