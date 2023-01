Löhnberg: Der Weihnachtsmann landet im Knast

Mit großem Applaus wurden die kleinen Schauspieler und alle anderen Mitwirkenden bedacht. Mit dem gemeinsamen Gesang des Liedes "Oh du fröhliche" endete dieser wunderschöne Nachmittag. Am Ausgang baten Weihnachtsmann und Eisprinzessin um eine Spende. Traditionell möchten alle einen Beitrag leisten für diejenigen, denen es nicht so gut geht. Der Geldbetrag in Höhe von 620 Euro wird in diesem Jahr der Weilburger Tafel zugutekommen.