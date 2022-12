Löhnberg: Drittklässler erkunden forstbotanischen Garten

LÖHNBERG. Löhnberg (red). So langsam kommt wieder Leben in den forstbotanischen Garten im Löhnberger Wald. Zwischenzeitlich, auch durch die Corona-Pandemie, kam die waldpädagogische Arbeit vor Ort fast zum Erliegen. Nachdem es Oktober 2021 ein Gespräch zur Reaktivierung des forstbotanischen Gartens gegeben hatte, waren vor Kurzem die Drittklässler der Schule "Auf dem Falkenflug" vor Ort, um zusammen mit Winfried Möller, ehemaliger Förster und Waldpädagoge, ein wenig Ordnung in dem über ein Hektar großen Areal zu schaffen.