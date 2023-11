Löhnberg: Landwirt blockiert Straße mit Misthaufen

Aktuell ist die Strecke zwischen Löhnberg und dem Ortsteil Niedershausen aufgrund von Baumfällarbeiten voll gesperrt. Am Mittwoch sei es jedoch laut Gemeinde zu zusätzlichen Behinderungen gekommen. „ Als dann gestern die Umleitung über die Elbertalstraße aufgrund eines Unfalls noch voll gesperrt war, kochten manche Gemüter über“, heißt es auf der Webseite der Gemeinde. Aus diesem Grund hätten etliche Autofahrer eine Abkürzung über die Hardt genommen. Diese führt an mehreren Bauernhöfen vorbei, was zu einem erhöhtem Verkehrsaufkommen führte.