Löhnberg: Martina Schütz in Ruhestand verabschiedet

LÖHNBERG. Löhnberg (red). "Du hast dafür gesorgt, dass ein Großteil unseres Dorfes groß geworden ist", hat Bürgermeister Frank Schmidt (SPD) zur Verabschiedung der langjährigen Kita-Leitung Martina Schütz gesagt. Und damit drückte er so viel davon aus, was Martina Schütz in ihrer 40-jährigen Berufszeit als Erzieherin mit langjähriger Leitungsverantwortung ausgemacht hat.