Löhnberg wächst am stärksten in Mittelhessen

Herr Dr. Schmidt, eine Studie im Auftrag der Landesregierung zeigt, dass Löhnberg die Kommune mit dem stärksten Zuzug in Hessen ist. Woran liegt das?

Löhnberg ist eine attraktive, familienfreundliche Gemeinde. Dies hat mehrere Gründe. Seit 2010 ist die Betreuung in den Kindergärten kostenlos, seit 2011 in der Grundschule. Dies bedeutet, dass die Kinder von 0 bis zehn Jahren kostenlos betreut werden, nur das Mittagessen muss bezahlt werden. Dies ermöglicht den Eltern eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Weiterhin haben wir in die Infrastruktur investiert, alle gemeindeeigenen Gebäude energetisch saniert oder energetisch neu gebaut. Mit dem Mehrgenerationenhaus und dem angeschlossenen Familienzentrum bieten wir allen Bürgern ein umfangreiches Angebot von Aktivitäten bis hin zu Beratungen. Zudem liegt Löhnberg verkehrsgünstig an der B49 und das Löhnberger Becken ist ein lebenswerter Naturraum.