Löhnberger Familienzentrum macht viele Angebote

Zwischen den festen Angeboten ist Liesa Oster in der Gemeinde im Rahmen der aufsuchenden Arbeit unterwegs und macht auch Hausbesuche im Rahmen der Elternbegleitung. Es ist ein niederschwelliges Angebot, um Eltern in besonderen Lebenslagen zu begleiten. Dabei geht es nicht darum, den Eltern Arbeit und Aufgaben abzunehmen, sondern darum, ihnen zuzuhören, sie zu stärken und ihnen Tipps zur Selbsthilfe an die Hand zu geben. Zur aufsuchenden Arbeit gehören auch Willkommensbesuche bei Neugeborenen. Liesa Oster besuchte alle Babys, die während Corona geboren worden.