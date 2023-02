Löhnberger Kameraden greifen zur Motorsäge

27 Aktive der Feuerwehren der Großgemeinde Löhnberg hatten an zwei Wochenenden einen Lehrgang im Umgang mit der Motorsäge. Dabei wurden ihnen Kenntnisse über die Funktion der Motorsäge sowie mit ihrem Umgang vermittelt. Neben den theoretischen Einblicken mussten die Aktiven auch selbst ran und durften in praktischen Übungen den Umgang mit der Motorsäge üben. Zudem erhielten sie eine Einweisung in Unfallgefahren sowie Sicherheitsbestimmungen.