Löhnberger Kameraden trainieren den Dialog

Bevor es dann in die Tiefe ging, hob er hervor, was das Wichtigste bei der Feuerwehr sei: "Die Menschen sind die wichtigste Ressource." Es sind nicht die tollen Fahrzeuge oder die Feuerwehrgerätehäuser, sondern die Menschen, die bei Tag und Nacht aus dem Haus rennen, um anderen in Not zu helfen, wenn sie alarmiert werden. Doch wenn es darum geht, über die Feuerwehr zu sprechen, dann werde selten über die Menschen gesprochen, die ja für ihr Ehrenamt brennen, sondern dann werden meistens die anderen beiden Dinge in den Vordergrund gerückt. Und dies müsse sich in der Außendarstellung ändern.