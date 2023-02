Löhnberger Narren holen sich den Schlüssel

. Löhnberg (red). Am Montagnachmittag übernahmen die Narren aus Löhnberg den Rathausschlüssel und regieren nun bis Aschermittwoch in der Gemeinde. Mit riesigem Aufgebot standen die Narren des Karnevalkomitees Lahneburg (KKL) vor dem Löhnberger Rathaus, ließen die Konfetti-Kanone sprechen und rüttelten an der Rathaustür. Mit einem großen Aufgebot aus Prinzengarde und Funkengarde sowie von Narren von der Pfarrei Heilig Kreuz Oberlahn-Weilburg standen sie vor dem Rathaus und wollten es stürmen. Doch kampflos übergab Bürgermeister Frank Schmidt (SPD), als Frosch verkleidet, den Rathausschlüssel nicht. Die Prinzessin Claudia I. (Claudia Lichert) vom KKL traute ihren Augen nicht so recht, als sie den grünen Bürgermeister sah. "Als Frosch kannst Du doch nicht regieren, lass es mich doch mal probieren", versuchte sie ihn zu überreden, für die nächsten Tage sein Amt ruhen zu lassen. Doch darauf ließ sich Frank Schmidt nicht ein. Frösche sind sehr wichtig. Zwar sei ein Frosch klein, grün und glitschig, aber Frösche seien sehr wichtig. Klettern sie hoch nach oben, wird das Wetter schön. Und außerdem: "Ohne Frösche keine Störche, ohne Störche keine Babys und ohne Babys keine Prinzessinnen", so die Argumentation des Bürgermeisters. Diese hatte auch was für sich, das musste selbst eine Prinzessin einsehen. Nach einigem Geplänkel übergab Frank Schmidt am Ende aber doch den Rathausschlüssel und im Löhnberger Mehrgenerationenhaus ging die karnevalistische Party dann auch noch weiter.