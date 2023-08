Melanie Mockenhaupt kümmert sich in Löhnberg um Senioren

Dem Bürgermeister Frank Schmidt war es ein Anliegen, diese Stelle in Löhnberg umzusetzen. Somit gibt es in der Gemeinde nun für alle Generationen ein Angebot. "Die Vereinsamung von Senioren wird mehr und mehr ein Thema sein", so Schmidt. Mit der Corona-Pandemie nahm die Vereinsamung älterer Menschen zu. Laut dem Bundesamt für Familie, Senioren, Frauen und Jugend fühlen sich rund zwölf Prozent der Senioren einsam, wobei Frauen davon stärker betroffen sind als Männer.