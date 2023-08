Motorradfahrer bei Zusammenstoß verletzt

LÖHNBERG/MENGERSKIRCHEN-WINKELS. Löhnberg/Mengerskirchen-Winkels (red). Ein Daihatsu-Fahrer ist am Sonntagabend auf der Landesstraße 3281 in den Gegenverkehr geraten und dabei mit einem Motorradfahrer zusammengestoßen, der dadurch verletzt wurde. Nach Angaben der Polizei war der 48 Jahre alte Weilburger dort gegen 18.30 Uhr aus Richtung Winkels kommend in Richtung Löhnberg unterwegs. In Höhe einer Kurve geriet der Autofahrer ersten Ermittlungen zufolge mit seinem Daihatsu Sirion auf die Gegenfahrbahn und streifte dort einen entgegenkommenden 21 Jahre alten Motorradfahrer aus Runkel.