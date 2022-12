Niedershausen: Feuerwehr rettet Bewohner über Strickleiter

Der Brand in Niedershausen, der sich über mehrere Waschmaschinen ausgebreitet hatte, konnte auf die Waschküche beschränkt und von der Feuerwehr gelöscht werden. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa (© Friso Gentsch/dpa)

In Löhnberg-Niedershausen ist eine Waschmaschine in Brand geraten. Deshalb brachte die Feuerwehr neun Menschen aus dem Haus in Sicherheit - teilweise über Strickleitern.