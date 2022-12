Nikolaus besucht die Schüler in Löhnberg

Natürlich waren alle Kinder laut eigener Aussage brav, als der Nikolaus sie danach fragte. Dennoch standen in seinem Buch einige Ermahnungen an die Kinder. Auf dem Bolzplatz sollen sie weniger wild sein. Toiletten sind nicht zum Klettern da, sie sollen sorgsam beim Papierverbrauch sein und nicht immer für Überschwemmungen sorgen. Aber er hatte auch gute Dinge in seinem Buch stehen: Schreiben, rechnen und fleißig üben funktioniere sehr gut an der Schule. Sie sind freundlich miteinander und helfen sich gegenseitig. So lernen alle gerne an der Schule, so der Nikolaus am Ende.