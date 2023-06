Psychische Ausnahmesituation: Polizeieinsatz in Löhnberg

Löhnberg. In Löhnberg hat es am Donnerstagabend einen Polizeieinsatz gegeben. Ein Mann befand sich in seinem Haus in einer psychischen Ausnahmesituation. Nach Polizeiangaben äußerte er Gewaltandrohungen, weshalb die Polizei zu der Adresse fuhr. Nach Gesprächen wurde der Mann von den Beamten vor Ort stark alkoholisiert festgenommen und einer ärztlichen Behandlung zugeführt.