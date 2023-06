Repair-Café startet als Erfolg

Parallel dazu hängen drei Männer an einer Kaffeemaschine, um diese in ihre Einzelteile zerlegen zu können. Da ist es schon gut, dass mehrere vor Ort sind, um gemeinsam auf Problemlösung zu gehen. Auch Leopold Engelhardt hat Freude daran, seine Kenntnisse einzubringen. Manchmal sei es nur ein kleines Teil, welches nicht funktioniert. Dafür müsse man ein Gerät nicht direkt wegschmeißen. Und auch Ernst Wodochodsky geht mit Ehrgeiz an die Probleme ran: "Wegschmeißen geht nicht. So schnell gebe ich nicht auf." Ein elektrisches Küchengerät nimmt er sogar mit nach Hause, um dem Fehler auf die Spur zu gehen. Eine Besucherin wurde mit ihrem CD-Player nach Hause geschickt. Nach einigem hin und her und auseinanderbauen entdeckten die Experten ein kaputtes Zahnrad. Dieses konnte bestellt werden und wird beim nächsten Café in das Gerät eingebaut.