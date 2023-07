Seit zehn Jahren gibt es den Chor Jubilate in Löhnberg

LÖHNBERG. Löhnberg"Vom Flügel eines Engels berührt", unter diesem Motto hat ein Jubiläumskonzert anlässlich "Zehn Jahre Chor Jubilate" in der Katholischen Kirche St. Hedwig in Löhnberg stattgefunden. "Hat ein Engel Flügel", fragte Gemeindereferentin Britta Höhler in ihrer Ansprache, um dann anzufügen "Hauptsache, er beschützt die Menschen" und "Wenn die Flügel einem berühren, dann wird die Seele ganz ruhig". So war denn auch das musikalische Programm ganz auf das Seelenbefinden abgestimmt und dazu auch noch als ein "Best of" mit den Lieblingsliedern des Chors unter der Leitung von Elena Peters zusammengestellt worden.