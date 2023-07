Taufe in der Lahn: "Für Jesus gibt es keine Unterschiede"

LÖHNBERG-SELTERS. Löhnberg-SeltersEin bezauberndes Spiel von Licht und Schatten unter den Bäumen am Lahnufer, eine große Anzahl von gut gelaunten Menschen jeden Alters, verschiedene Täuflinge im Alter von drei bis 49 Jahren und ein barfüßiger Pfarrer: Etwas ganz Besonderes erlebten all diese Personen und ihre Angehörigen am Sonntag an der Lahn in Löhnberg-Selters, als Pfarrer Christian Elias neun Kinder und Jugendliche sowie einen Erwachsenen in der Lahn taufte.