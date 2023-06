Übung: Brennendes Gebäude nach vermisstem Kind abgesucht

Die gasbefeuerte, mobile Brandübungsanlage stand für eine Woche bei der Feuerwehr Limburg und insgesamt nahmen 169 Trupps, also 338 Einsatzkräfte, aus allen Feuerwehren des Landkreises Limburg-Weilburg an dem Übungsszenario teil. In den zwei 20-Fuß-Container stehen insgesamt vier Räume mit etwa 55 Quadratmeter Übungsfläche zur Verfügung und es geht um die geforderten Übungsschwerpunkte "Orientierung und Menschenrettung". Diverse Brandstellen sowie die Simulation einer Rauchgasdurchzündung, ein sogenannter "Rollover" bieten optimale Bedingungen für ein realitätsnahes Training. "Gerade für unsere jungen Einsatzkräfte, welche noch nicht so viele realen Einsätze unter diesen Bedingungen hatten, stellt dieses Übungsszenarium eine wertvolle Ergänzung ihrer Ausbildung dar", so Jürgen Schütz abschließend. Auch Bürgermeister Dr. Frank Schmidt (SPD) begrüßt es, dass die Einsatzkräfte die Möglichkeit bekommen haben, an einem solchen realen Übungsszenario teilzunehmen. "Die Feuerwehren leisten eine wichtige Aufgabe in der Gemeinschaft", so Schmidt, "dafür erhalten sie eine sehr gute Ausbildung." Er bedankt sich bei allen Beteiligten, die dieses Ausbildungselement ermöglicht haben.