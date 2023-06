Wenn Experten aus Villmar von Experten aus Löhnberg lernen

Bürgermeister Dr. Frank Schmidt stellte das Wassermuseum vor und zeigte auf, dass das Konzept von Gießener Studenten entwickelt wurde. Unter der Einbindung der Vereine und interessierten Personen entstand in dem Wassermuseum ein Einblick rund ums Wasser. Neben den Fossilienfunden gibt es Einblicke in die aktuelle Wasserversorgung, das Leben am Wasser sowie in die Industriekultur der Mineralwassergewinnung. Ursula Alban, Erste Vorsitzende des Lahn-Marmor-Museums, lobte die vorhandene Infrastruktur und die Anbindung ans Mehrgenerationenhaus. Das Museum befände sich mitten im Ort, was so wichtig sei. Da haben sie mit ihrem Museum in Villmar ein wenig Probleme.