Windpark Leun-Löhnberg soll 2023 in Betrieb gehen

LÖHNBERG. Löhnberg (red). In diesem Jahr soll der Windpark Leun-Löhnberg in Betrieb gehen. Eine Anlage steht auf Niedershäuser Gelände hinter dem Zinnberg, nahe der Gemarkungsgrenze Biskirchen. Die Bebauung dieser Windenergieanlage findet von Biskirchen her statt. Die fertige Anlage besitzt am Ende eine Gesamthöhe von 229 Metern, einen Rotordurchmesser von 138 Metern sowie eine Leistung von 4,2 Megawatt. Die Aufstellung der Windenergieanlage soll im ersten Quartal stattfinden.