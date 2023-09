Andreas Bendel: Verwurzelt in seinem Heimatort

"Hier schätzt man den Menschen noch": Andreas Bendel vor dem Schloss in seinem Heimatort Mengerskirchen.

"Hier schätzt man den Menschen noch": Andreas Bendel vor dem Schloss in seinem Heimatort Mengerskirchen.

Der FWG-Politiker aus Mengerskirchen ist bei der Landtagswahl am 8. Oktober Direktkandidat für den Landkreis Limburg-Weilburg II. Was treibt ihn an? Ein Porträt.