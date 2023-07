Auto prallt bei Mengerskirchen frontal gegen Baum

MENGERSKIRCHEN. Bei einem schweren Verkehrsunfall, der sich am Sonntagabend gegen 20.20 Uhr auf der Landesstraße 3046 am Seeweiher bei Mengerskirchen ereignet hat, sind drei Menschen verletzt worden. Ein 20-jähriger Autofahrer war laut Polizeibericht mit zwei Mitfahrern in einem Audi auf der Landesstraße von Waldernbach in Richtung Mengerskirchen unterwegs. Hinter einer Kurve kam er hierbei in Höhr des Seeweihers ins Schlingern und verlor die Kontrolle über das Fahrzeug.