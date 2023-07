Auto überschlägt sich bei Unfall nahe Mengerskirchen

Nach ersten Kenntnissen fuhr ein 18-Jähriger gegen 19.40 Uhr mit einem BWM über die Landstraße 3261 von Mengerskirchen in Richtung des Ortsteils Winkels. In einer scharfen Linkskurve verlor der junge Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Der BMW durchfuhr den Straßengraben, überschlug sich und kam anschließend wieder auf den Rädern in einem angrenzenden Feld zum Stehen.