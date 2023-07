Einbrecher in Bankfiliale in Mengerskirchen

MENGERSKIRCHEN. Einbrecher sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Bankfiliale im Marktflecken eingedrungen, haben dort aber ersten Erkenntnissen zufolge nichts gestohlen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, haben die bisher unbekannten Täter gegen 1.05 Uhr eine Fluchttür des Gebäudes in der Straße "Zum Sportzentrum" aufgebrochen und gelangten so in den Innenraum der Bank.