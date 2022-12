Einbrecher sind in Limburg-Weilburg aktiv

Am Sonntag schließlich wurde in drei Wohnhäuser eingebrochen: in Weilburg in den Straßen "Im Kohlgarten" und "Auf der Lützelbach", in Mengerskirchen-Winkels in der Straße "Auf den Höfen". In allen Fällen wurden Fenster aufgehebelt und anschließend Räume durchwühlt. Verschiedene Gegenstände, wie eine Spielkonsole und Münzen, wurden entwendet.