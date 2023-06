Geschenk Gottes für 25 Jugendliche in Mengerskirchen

Pfarrer Fieseler ging auf die Kernbotschaft der Firmung ein, die jeden Firmling heute ganz persönlich - nicht durch die Strahlen eines weltweiten Telefonnetzes oder das Internet, sondern durch die Vernetzungskraft Gottes selbst, durch die Ausstrahlung des Geistes im Kraftfeld der Kirche - zugesprochen wird. Diese Zusage will sich zeigen, will sich im Alltag auswirken, will ins Leben übersetzt werden. Das drücken die sieben Gaben des Heiligen Geistes, die sieben Kurzbotschaften des Geistes enthalten, aus. Da sie heute für junge Menschen vielleicht nicht so verständlich sind, schlüsselte Pfarrer Fieseler diese in die heutige Sprache auf. Abschließend warb der Firmspender dafür, diese Nachrichten nicht zu löschen oder zu speichern. Sie sollen bearbeitet und beantwortet werden. Auf Sendung gehen und auf Sendung bleiben, das wäre der richtige Umgang mit dem Geist, Ja BeGEISTerung - wie der Firmkurs überschrieben war - für sich und für andere. Wenn die Firmlinge so mit den Kurzbotschaften des Geistes umgehen, dann bleiben sie und dann bleibt Kirche zukunftsfähig" - mit diesen Worten zeichnete der Firmspender ein Kreuz aus Chrisam auf die Stirn jedes Firmlings.