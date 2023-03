Grandiose Werbung für den Showtanz in Mengerskirchen

Den Erwachsenen-Wettbewerb gestalteten "Just Kidding" (Nieder-Weissel), "Mirix" (Wörsdorf), "Move It" (Fussingen), "Enjoy" (Holzhausen), "Tagrumare" (Holzhausen), "Burning Flames" (Villmar), "Emotions" (Rennerod), "New Limits" (Höchst), "Matchless" (Hungen), "Weisse Funken" (Neunkirchen), "Tattletales" (Leihgestern), "Incitation" (Wambach), "Tanzrausch" (Mainz-Kastel), "Jamenias" (Kemel), "My Destination" (Grosswallstadt), "Mystify" (Scheidt), "Dancing Flames" (Irmtraut), "Black Out" (Leihgestern), "Smash" (Gambach) und "Passion Blaugold" (Ransbach-Baumbach). Es siegte die Gruppe "Mystifty" mit dem Tanz "Toxic Love" vor "Blaugold" und "Tagrumare".