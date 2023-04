Mengerskirchener Brandstifter kurz nach Tat festgenommen

Sowohl die Feuerwehr als auch die Polizei eilten in die Hauptstraße, wo die Garage bereits in Flammen stand. Ein Übergreifen des Brandes auf die angrenzenden Häuser konnte von der Feuerwehr verhindert und die Flammen gelöscht werden. Eine Streife der Polizei fahndete nach dem Brandstifter und entdeckte diesen mithilfe eines Zeugen in der Straße „Im Roth“.