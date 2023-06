Senioren-Union Weilburg-Mengerskirchen feiert 25 Jahre

Der Vorsitzende Peter Püchner ging in einem kurzen Rückblick noch einmal auf die Gründung der Senioren-Union am 9. Juni 1998 in Weilburg ein. An der Gründung waren Hermann Bellinger, Giovanni Da Via, Kurt Zimmer, Siegfried Schmidt, Gerda Stahl, Christine Zips und Josef Plahl beteiligt. Mitglied in der SU kann werden, wer das 60. Lebensjahr vollendet hat oder sich im Vorruhestand befindet.