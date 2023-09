Tobias Eckert sieht Politik als Handwerk

Tobias Eckert (SPD) an seinem Lieblingsplatz: der Dorfmitte seines Heimatorts Dillhausen.

Tobias Eckert (SPD) an seinem Lieblingsplatz: der Dorfmitte seines Heimatorts Dillhausen.

Der 42-jährige Tobias Eckert will erneut in den Landtag einziehen. Dort ist er Vize-Fraktionschef der SPD. Doch statt „müsste man machen“ zu sagen, will er künftig lieber „machen“.