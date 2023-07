Vier Tage Kirmes in Mengerskirchen

MENGERSKIRCHEN. Vom Freitag, 21. Juli, bis Montag, 24. Juli, steht der Marktflecken Mengerskirchen vier Tage im Zeichen des Kirchweihfestes. Viele Besucher aus nah und fern werden wieder mit den Einheimischen ausgiebig feiern. Ausrichter des Superfestes im Westerwald ist die Kirmesgesellschaft aus Sportverein, Feuerwehr und Schützenverein, die ein ansprechendes Programm mit viel Musik zusammengestellt hat. Los geht es am Freitagabend mit einer fetzigen Disco. Am Samstagabend ziehen um 20 Uhr die Kirmesmädchen und Kirmesburschen mit viel Tamtam in das große Festzelt ein und eröffnen offiziell die Kirmes. Nach dem Fassbieranstich spielen die allseits bekannten "Spessart Eichen" zu Tanz und Unterhaltung auf.