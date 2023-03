Waldernbach: Schüler informieren sich über Jobs

Die Schülerinnen und Schüler konnten sich ihren Interessen entsprechend für die Vorträge und Workshops anmelden. Die Vertreterinnen und Vertreter der Institutionen und Firmen brachten den Schülerinnen und Schülern ihren Berufsstand und die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten näher. Für alle Beteiligten bestand die Chance, aktiv ins Gespräch zu kommen. Das Interesse der Schülerinnen und Schüler an heimischen Betrieben und auch an sozialen Berufen war sehr groß und die Resonanz der Beteiligten positiv. Durch die Möglichkeit, sich den Interessen entsprechend einzuwählen, setzten sich die Schülerinnen und Schüler intensiver mit den Firmen und Institutionen auseinander. In diesem Zusammenhang wurden die Schülerinnen und Schüler von den Vertreterinnen und Vertretern der Firmen und Institutionen gelobt.