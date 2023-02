Waldernbach: Schüler kommen in die zweite Runde

Für den 1. März 2023 ist die zweite Runde dieses Wettbewerbs an der Fürst-Johann-Ludwig-Schule in Hadamar geplant. Die beiden Schüler werden die Westerwaldschule in dieser zweiten Runde vertreten. Hier entscheidet sich dann, wer von allen teilnehmenden Schulsiegern weiter in die dritte und letzte Runde kommt und mit etwas Glück vielleicht Landessieger wird.