Westerwaldschule Mengerskirchen wieder zertifiziert

MENGERSKIRCHEN. Im Schuljahr 2021/22 haben sich sechs mittelhessische Schulen durch ihre hervorragende berufliche Orientierung ausgezeichnet und dabei gezeigt, dass sie ihre Schüler auf herausragende Weise auf den Übergang von der Schule in den Beruf oder in ein Studium vorbereiten. Für ihre wirksamen Konzepte zur Vorbereitung auf die Studien- und Berufswelt wurden zwei Schulen erstmals mit dem Gütesiegel "Berufs- und Studienorientierung" ausgezeichnet. Über eine dritte Rezertifizierung freut sich auch die Westerwaldschule in Mengerskirchen.