Winkels kann Karneval

Dann betrat die Garde Winkels (Leitung: Natalia Radu) den Saal. Als Funkenmariechen eroberten sie schnell die Herzen der Zuschauer und kamen ohne Zugabe nicht von der Bühne. Tagesschausprecher Johannes Diehl (Ortsvorsteher und Mister Fastnacht in Winkels) nahm gekonnt das Dorfgeschehen "auf die Schippe" und sorgte so für Gelächter in der Runde. Seine Wetteraussichten: Das Coronatief ist abgezogen, es kündigt sich ein Fastnachtshoch an.